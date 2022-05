In Großbritannien ist politischer Streit darüber entbrannt, ob der Name eines Regierungsabgeordneten veröffentlicht werden soll, gegen den es Vergewaltigungsvorwürfe gibt. Der Parlamentarier gehört der Konservativen Partei von Premierminister Boris Johnson an. Der Abgeordnete ist zwischen 50 und 60 Jahre alt und war am Dienstag unter anderem wegen Vorwürfen der Vergewaltigung und des sexuellen Missbrauchs in Untersuchungshaft genommen worden. Später kam er gegen Kaution wieder frei.