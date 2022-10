Truss Nachfolge Britischer Ex Finanzminister Sunak hat den Rückhalt für eine Kandidatur zusammen

Mitten in einer schweren Regierungskrise sucht die britische konservative Partei nach einer Nachfolge für die scheidende Premierministerin Liz Truss. Diese war am Donnerstag zurückgetreten, nachdem sich ihre Wirtschaftspolitik als unhaltbar erwiesen und sie zwei wichtige Kabinettskollegen verloren hatte. Die Partei hat ein Schnellverfahren angekündigt, so dass spätestens am kommenden Freitag feststehen soll, wer künftig an der Spitze der britischen Regierung stehen wird. Als erster möglicher Kandidat soll der ehemalige Finanzminister Rishi Sunak übereinstimmenden Medienberichten zufolge nun den nötigen Rückhalt aus seiner Partei erhalten haben.