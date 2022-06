Gericht in London bestätigt Großbritannien darf Asylsuchende nach Ruanda ausfliegen

Die britische Regierung kann offenbar ihre umstrittene geplante Abschiebepraxis in die Tat umsetzen. Ein Gericht in London gab grünes Licht für Flüge von Asylsuchenden nach Ruanda – am Dienstag soll es losgehen.