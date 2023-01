So etwas gab es in der Geschichte des britischen National Health Service (NHS) noch nie: Krankenhaus- und Rettungskräfte legen immer wieder ihre Arbeit nieder. Allein bei Streiks im Dezember kamen laut Gewerkschaft rund 100.000 Krankenpfleger dem Aufruf nach. Und auch am 23. Januar streiken 15.000 Notärzte, Rettungswagenfahrer und Beschäftigte von Notrufzentralen. Sie alle fordern höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen.

David Hendy, Pflegekraft

»Die Moral ist auf dem Tiefpunkt. Krankenschwestern und -pfleger kündigen, es gibt eine Kündigungswelle bei den leitenden Krankenpflegekräften. Meine persönliche Erfahrung nach der Coronapandemie, nachdem ich in die Intensivpflege versetzt wurde: Ich hatte in einem Jahr mehr Todesfälle zu beklagen als in 14 Jahren als Krankenpfleger. Mir wurde klar, dass ich genug hatte, also kündigte ich. Ich hatte keinen Job, musste eine Hypothek abbezahlen. Ich ging zu meiner Familie und zu meinen Freunden. Mir wurde klar, dass ich noch genug Kraft, Energie und Leidenschaft für die Krankenpflege habe. Also beschloss ich, in die Abteilung für Krebs-Chemotherapie zurückzukehren. Als ich wiederkam, war es noch schlimmer als vorher.«

Nav Singh, Pflegekraft

»Es ist ein Job, den ich liebe, aber ich muss meine Rechnungen bezahlen. Und wir müssen die Menschen in diesem Beruf halten.«

Der NHS wurde 1948 als staatliches Ein-Klassen-Versorgungssystem gegründet, zu dem jeder in Großbritannien Zugang hat. Das System war lange der Stolz der Briten – doch nun bröckelt es. Der NHS hat riesige Probleme, Personal zu finden – kein Wunder bei 12,5-Stunden-Arbeitsschichten und zu vielen Patienten pro Pflegekraft. Allein in England fehlen 133.000 Mitarbeiter.

Denis Campbell, Ressort Gesundheit, »The Guardian«

»Ungefähr zehn Prozent der Stellen im NHS in England sind unbesetzt. Dazu gehören 47.000 Krankenschwestern und -pfleger, 9000 Ärzte. Das gilt für das gesamte Spektrum der Gesundheitsberufe. Wenn man nicht genügend Personal hat, um einen so wichtigen öffentlichen Dienst ordnungsgemäß zu betreiben, funktioniert er auch nicht gut.«

Für die Patienten bedeutet das: lange Wartezeiten.

Denis Campbell, schreibt seit 15 Jahren über den NHS.

»Wir befinden uns momentan in der Situation, dass mehr als neun Millionen Menschen unter den 66 Millionen Einwohnern des Vereinigten Königreichs auf Wartelisten für eine Krankenhausbehandlung stehen, zum Beispiel für eine neue Hüfte oder ein neues Knie.«

Ein weiteres Problem sind die überfüllten Krankenhäuser. Viele Betten sind mit Menschen belegt, die eigentlich in ein Pflegeheim verlegt werden müssten. Doch dort fehlt es an Plätzen. Das hat schwerwiegende Konsequenzen. Bei einem Notruf können sich Patienten derzeit nicht darauf verlassen, dass der Rettungswagen rechtzeitig kommt – und auch Krankenwagenschlangen vor der Notaufnahme sind keine Seltenheit.

Denis Campbell, »The Guardian«

»Die Menschen fangen an, NHS-Versorgung zu umgehen und ihr eigenes Geld für private Gesundheitsdienste auszugeben, insbesondere für nicht dringende Operationen. Die Menschen wissen also, dass sich der NHS in einer noch nie dagewesenen Krise befindet, und das löst enorme Ängste und Sorgen aus.«

Hängt der Niedergang des NHS mit dem Brexit zusammen? Ein Werbevideo der Leave-Kampagne aus dem Jahr 2019 malt eine rosige Zukunft in den britischen Krankenhäusern. Diese, so das Versprechen, sollten die Gelder erhalten, die Großbritannien an die EU zahlte. Der Brexit liegt drei Jahre zurück – doch in den Notaufnahmen sieht es oftmals noch immer aus wie rechts im Bild. Dabei wurde das Versprechen eingelöst: Es fließt tatsächlich mehr Geld in den NHS. Aber offenkundig nicht genug.

Denis Campbell, »The Guardian«

»Auch wenn der NHS jetzt mehr Geld bekommt – nahezu eine vierprozentige Erhöhung, reicht es nicht. Das Geld kommt nach einem Jahrzehnt, in dem der NHS nichts dergleichen bekommen hat. In dieser Zeit wurden Löhne des Personals beibehalten, keine neuen Krankenhäuser gebaut. Die Krankenhäuser waren nicht in der Lage, alte Geräte wie Scanner für Krebs und andere Geräte zu erneuern. Jetzt ist der NHS insgesamt in einem viel schlechteren Zustand, vor allem wenn man berücksichtigt, dass die britische Bevölkerung wächst und altert und generell kränker wird.«

Eine Ursache der Krise: mehr als zehn Jahre harte Sparpolitik der konservativen britischen Regierungen. Und auch jetzt sieht Campbell keinen grundlegenden Politikwechsel: Die Verhandlungen zwischen Premierminister Rishi Sunak und den Gewerkschaften der Pflegekräfte sind festgefahren.

Denis Campbell, »The Guardian«

»Die Regierung muss viel, viel, viel mehr Geld in die Pflege stecken, zum Beispiel in Pflegeheime, persönliche Betreuung, damit die Menschen zu Hause sicher und gut versorgt sind. Diese Dienste wurden noch viel stärker gekürzt als das NHS-Budget. Daher werden immer mehr, vor allem gebrechliche ältere Menschen krank und werden so zu einer Belastung für den NHS, weil sie beispielsweise stürzen oder Atemprobleme bekommen und dringend eine Notfallversorgung benötigen. Längerfristig muss wirklich so schnell wie möglich mehr Personal ausgebildet werden. Ärzte, Krankenschwestern, Hebammen, Sanitäter, alle auf dem gesamten Gebiet. Aber die Regierung scheint eine mentale Blockade zu haben.«

7000 Krankenhausbetten will die britische Regierung bis März für den NHS frei machen. Für viele Arbeitskräfte und Patienten wird das zu wenig, zu spät sein.

Denis Campbell, »The Guardian«

»Selbst wenn der Premierminister heute einen Schalter umlegen und sagen würde: ›Wir werden den NHS wirklich in Angriff nehmen, indem wir so viele neue Mitarbeiter einstellen, wie wir uns leisten können‹, würde es leider mehrere Jahre dauern, bis sich dies tatsächlich auswirken würde.