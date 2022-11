Mehrere Medien berichten, Raab habe sich aggressiv gegenüber Mitarbeitern verhalten. Er habe in seiner ersten Amtszeit eine »Kultur der Angst« im Justizministerium verbreitet, heißt es im »Guardian«. Mehreren Beamten sei angeboten worden, in eine andere Behörde zu wechseln, als Raab im Oktober in seinen alten Job zurückkehrte.