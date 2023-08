Prozessbeginn wohl im Januar

Die Verdächtigen lebten und arbeiteten dem Bericht zufolge seit vielen Jahren in Großbritannien – ein Mann und die Frau in Nordwestlondon, der andere Mann, der geschäftliche Verbindungen nach Russland habe, in Great Yarmouth an der englischen Ostküste.

Der Prozess gegen die mutmaßlichen Spione soll im Januar 2024 beginnen, wie die BBC weiter berichtet. Die für Spionage zuständige Londoner Polizei kündigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa eine Mitteilung zu dem Vorgang an.