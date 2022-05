Der Warenhandel zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland ist seit dem Brexit in eigenen Bestimmungen festgelegt. Doch nun droht die britische Regierung mit einem neuen Gesetz diese Sonderregeln teilweise auszuhebeln. Außenministerin Liz Truss kündigte im Londoner Unterhaus ein Gesetzesvorhaben an, das die seit dem Brexit neu entstandenen Handelsbarrieren zwischen Nordirland und Großbritannien abbauen soll.

Waren zwischen Großbritannien und Nordirland müssen gemäß dem sogenannten Nordirland-Protokoll, das Teil des Brexitdeals ist, seit dem EU-Austritt an der Irischen See kontrolliert werden. Mit dieser Regelung soll eine harte Grenze zwischen Nordirland und dem EU-Staat Irland vermieden werden, die Spannungen in der ehemaligen Bürgerkriegsregion erneut befeuern könnte. Anhänger einer engen Anbindung Nordirlands an das Vereinigte Königreich – auch Unionisten genannt – fürchten jedoch dadurch eine Entfremdung und Abkoppelung.