Jared O'Mara saß für die Labour-Partei im britischen Parlament – und hat in dieser Zeit mit gefälschten Abrechnungen unter anderem die Kosten für seinen Kokainkonsum als Spesen abgerechnet. Nun muss der frühere britische Abgeordneter vier Jahre ins Gefängnis. Das entschied ein Gericht in der englischen Stadt Leeds, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Donnerstag berichtete.