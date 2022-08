Innerhalb von 24 Stunden seien am Vortag etwa 1295 Menschen registriert worden, teilte das britische Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Dies sei die höchste Zahl an einem Tag seit Beginn der Aufzeichnungen 2018. Die bisher höchste Zahl an Ankömmlingen war demnach am 11. November 2021 mit 1185 Menschen erreicht worden. 27 Boote seien entdeckt worden, hieß es zudem.