Sunak ist nach Zählung britischer Medien der erste mögliche Kandidat, der die notwendige Zahl an Unterstützern unter den konservativen Abgeordneten hinter sich vereinigen kann. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Tobias Ellwood, twitterte am späten Freitagabend, er habe die Ehre, Sunak als 100. Tory-Abgeordneter zu unterstützen.

Johnson war erst am Samstag mit seiner Familie aus einem verkürzten Karibikurlaub nach London zurückgekehrt und soll Verbündeten zufolge ebenfalls in den Startlöchern für eine Kandidatur stehen. Am Nachmittag ließ eine Johnson nahe stehende Quelle verlauten, er habe die notwendigen 100 Unterstützer zusammen.