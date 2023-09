Schulschließung wegen brüchigen Porenbetons

Mehr als hundert Schulgebäude in England mussten kurz vor Beginn des Schuljahres ganz oder teilweise geschlossen werden. Gebäude an 52 Schulen seien akut gefährdet gewesen, sagte der zuständige Staatssekretär Nick Gibb vergangene Woche. Grund ist demnach die Verwendung eines speziellen Porenbetons, der bis in die Achtzigerjahre verbaut wurde. Mehr als hundert weitere Schulen seien angewiesen worden, die Bereiche zu schließen, bei denen der Beton verwendet wurde, berichtete die BBC. Zuvor war ein Balken eingestürzt, der als sicher galt.

Medienberichten zufolge sind Tausende Schülerinnen und Schüler betroffen. Schulleitende versuchten verzweifelt, vor dem Schulstart an diesem Montag die Unterbringung von Klassen sicherzustellen. Manche Schüler sollten Fernunterricht erhalten oder vorübergehend an anderen Schulen unterkommen.