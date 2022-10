Braverman war am 19. Oktober – einen Tag vor der damaligen Premierministerin Liz Truss – zurückgetreten, weil sie entgegen der ministeriellen Regeln ein offizielles Dokument mit ihrer privaten E-Mail-Adresse weitergeleitet hatte. Dennoch ernannte Sunak sie nach nicht einmal einer Woche erneut zur Innenministerin.

»Schwerwiegender Verstoß«

»Für mich scheint das ein wirklich schwerwiegender Verstoß zu sein«, sagte Berry. »Insbesondere wenn es sich, wie ich glaube, um Dokumente im Zusammenhang mit Cybersicherheit handelte.« Berry legte nahe, dass Kabinettssekretär Simon Case an der Entscheidung beteiligt war, Braverman zum Rücktritt zu drängen. »Ich bezweifele, dass er seine Meinung in den vergangenen sechs Tagen geändert hat, aber das ist eine Angelegenheit für den neuen Premierminister«, sagte Berry. Anders als bisher bekannt, habe Braverman den Fehler nicht selbst in der Regierung angesprochen, sondern habe ihn erst eingeräumt, als sie damit konfrontiert worden sei.