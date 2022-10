Auch Justizminister Brandon Lewis und Chief Whip Wendy Morton gaben ihre Posten kurz vor Regierungsbildung ab. Sunak hatte die ausscheidenden Minister zuvor in seinem Büro im House of Commons empfangen. Dies erspare den ausscheidenden Ministern die Demütigung, vor den Kameras die Downing Street entlangzugehen, berichtet der »Guardian«. Die Partei befinde sich am Scheideweg, sie müsse nun wieder zusammenfinden, schreibt Lewis in seinem Rücktrittsbrief.