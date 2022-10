Die Krönungszeremonie für den britischen König Charles III. findet am 6. Mai 2023 in der Westminster Abbey in London statt. Bei der Zeremonie werde der König durch den Erzbischof von Canterbury »gesalbt, gesegnet und geweiht«, gab der Buckingham-Palast bekannt. »Die Krönung wird die heutige Rolle des Monarchen widerspiegeln und in die Zukunft blicken, aber zugleich ihren Ursprung in alten Traditionen und altem Glanz finden.«