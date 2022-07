Großbritanniens frisch ernannte Staatssekretärin für Bildung hat mit einer obszönen Geste neuen Ärger in der zerstrittenen Regierung entfacht. Für ihren »Stinkefinger« gegen Kritiker des britischen Premierministers Boris Johnson erntete Andrea Jenkyns auch Kritik in ihrer eigenen Konservativen Partei. Das Verhalten sei »empörend«, schrieb der Tory-Abgeordnete George Freeman am Samstag auf Twitter. »Genau aus diesem Grund brauchen wir einen neuen Premierminister.« Der Verhaltenskodex für Minister müsse wiederhergestellt, der Dienst in öffentlichen Ämtern respektiert werden. Kabinettsmitglied Mark Spencer kritisierte in der BBC, die obszöne Geste sei nicht akzeptabel.