Die Ermittlungen gegen Starmer wurden eingeleitet, nachdem ein Video an die Öffentlichkeit gelangt war, in dem er mit einer Flasche Bier in einem Wahlkampfbüro mit Kollegen zu sehen war. Der Fall wurde von den Medien daher auch als »Beergate« bezeichnet. Der Vorfall spielte sich im April 2021 ab, kurz vor einer Nachwahl im Bezirk Hartlepool.

Starmer hatte stets beteuert, er habe während der Arbeit mit Kollegen gegessen und getrunken. Die Polizei folgte dieser Argumentation und beendete die Ermittlungen ohne Konsequenzen für die Beteiligten. Es sei nicht gegen die Coronaregeln verstoßen worden, hieß es in der Mitteilung der Durham Constabulary.