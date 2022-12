Das britische Oberhaus – das »House of Lords« – gilt als parlamentarische Skurrilität: Es besteht aus politischen Mandatsträgern, Adligen mit vererbtem Titel und Bischöfen der Kirche von England. Die Mitglieder werden nicht gewählt, sondern auf Lebenszeit ernannt. Das soll nach dem Willen der oppositionellen Labourpartei nicht so bleiben. Sie diskutiert einen Vorschlag, das House of Lords abzuschaffen, der offenbar in der Parteispitze Zustimmung findet.