Laut YouGov ist dies ein historisches Ergebnis. So viel Zustimmung habe Labour noch in keiner Umfrage des Instituts erhalten. Und 33 Prozentpunkte Vorsprung hatte demnach keine britische Partei in den vergangenen 20 Jahren. Zudem sagten weniger als 40 Prozent der Wählerinnen und Wähler, die 2019 noch für die Tories gestimmt hatten, auch bei der kommenden Parlamentswahl die Tories zu unterstützen.

Allerdings würde sich das Stimmverhalten wohl nicht exakt so in der Sitzverteilung im Parlament niederschlagen, weil es in Großbritannien ein Mehrheits- und kein Verhältniswahlrecht gibt.