Kwarteng war am Freitag bereits vorzeitig vom Jahrestreffen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) in Washington zurück in die britische Hauptstadt gereist. Damit hatten sich die Anzeichen verdichtet, dass die Regierung in Kürze eine wirtschaftspolitische Wende vollziehen könnte. Laut BBC will Premierministerin Truss noch heute weitere Details zu den neuen Plänen bekanntgeben.

Erwartet wird, dass Truss große Teile ihrer erst kürzlich angekündigten Steuerpläne, die zu großen Wirtschaftsturbulenzen geführt haben, wieder zurücknehmen wird. Die ursprünglichen Pläne von Kwarteng und Truss sahen erhebliche Steuersenkungen vor – allerdings ohne einen Plan zur Gegenfinanzierung. An den Finanzmärkten hatte es daraufhin im September Turbulenzen gegeben.