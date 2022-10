»Ich habe einen Fehler gemacht, ich übernehme die Verantwortung und trete zurück«, schrieb Braverman in einem auf Twitter veröffentlichten Brief an Truss. Braverman sagte auch, sie habe »ernsthafte Bedenken«, ob die Regierung die Versprechen einhalten werde, die sie den Wählern bei der letzten Wahl gegeben habe.