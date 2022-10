Berichten zufolge sollen die Vorwürfe nach dem Parteitag der Tories in dieser Woche in Birmingham erhoben worden sein. Burns soll sich der Zeitung »The Sun « zufolge dort in einer Hotelbar einem jüngeren Mann gegenüber unangemessen verhalten haben. Burns sagte der Zeitung, er werde bei der Untersuchung zusammenarbeiten und freue sich darauf, »seinen Namen reinzuwaschen«.