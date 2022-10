Truss habe noch in der vergangenen Woche das sechsmonatige Einfrieren der Energiepreise kritisiert, wie es Labour vorgeschlagen habe. Nun habe der neue Finanzminister Jeremy Hunt sie dazu gebracht, diese Maßnahme zu akzeptieren. »Wie kann sie Verantwortung übernehmen, wenn sie nicht das Sagen hat?«, fragte Starmer.

Und Starmer fragte weiter: »Was bringt eine Premierministerin, deren Versprechen nicht einmal eine Woche hält?«

Nach einer Gegenfrage von Truss sagte Starmer: »Sie stellt mir Fragen, weil wir eine Regierung in der Warteschleife und sie eine Opposition in der Warteschleife sind.«

Starmer kritisierte Truss für ihre »implodierten« Haushaltspläne. Er nannte die Maßnahmen der Regierung, die zwar eingeführt, aber inzwischen alle wieder kassiert wurden. Nach jedem Stichwort rief er »weg« in die Runde, seine Fraktionskollegen stimmten mit ein, am Ende brüllte ein Chor immer wieder »weg« in Richtung der Regierungsbank. Auch der Finanzminister sei »weg«, warum sei sie noch hier, fragte Starmer.