Zum dritten Mal steht eine Frau an der Spitze der britischen Regierung: Queen Elizabeth II. hat Liz Truss zur neuen Premierministerin des Vereinigten Königreichs ernannt. Die bisherige Außenministerin wurde von der Königin auf Schloss Balmoral in Schottland empfangen. Der Palast veröffentlichte ein Foto des Treffens. Anschließend machte sich Truss gemeinsam mit ihrem Ehemann Hugh O'Leary auf den Weg zu ihrem Regierungssitz in der Londoner Downing Street. Erwartet wird, dass sie dort ihre erste Rede als Premierministerin hält und anschließend die wichtigsten Mitglieder ihres Kabinetts bekannt gibt.