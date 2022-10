Sie ist erst wenige Wochen im Amt, und doch könnte die Zeit von Liz Truss als britische Premierministerin schon bald wieder vorbei sein. Am Mittwoch ging die Opposition im britischen Unterhaus hart mit der Regierungschefin ins Gericht.

Keir Starmer, Labour-Partei:

»Ich habe die Liste hier: 45 Prozent Steuersenkung – gestrichen. Senkung der Körperschaftssteuer – gestrichen. 20 Prozent Steuersenkung – gestrichen. Zweijähriges Einfrieren der Energiepreise – gestrichen. Steuerfreies Einkaufen – gestrichen. Wirtschaftliche Glaubwürdigkeit – gestrichen. Und ihr vermeintlich bester Freund, der ehemalige Finanzminister – auch weg. Das ist alles weg. Warum ist sie also noch hier?«

Liz Truss, britische Premierministerin:

»Mr. Speaker, ich bin eine Kämpferin, keine Drückebergerin. Ich habe im Interesse der Nation gehandelt, um die wirtschaftliche Stabilität im Land sicherzustellen.«

Im Laufe des Tages trat dann auch noch Innenministerin Suella Braverman zurück. Ihren wohl erzwungenen Rücktritt begründete sie in einem Brief an Truss, den sie auch auf Twitter verbreitete. In dem Schreiben äußerte sie aber auch ernste Zweifel an der Politik der Regierung unter Truss. Denn man habe zentrale Wahlversprechen gebrochen. Als Nachfolger berief die Premierministerin den früheren Verkehrsminister Grant Shapps, der noch vor kurzem zu ihren Gegnern gehört hatte.

Auf diesen zweiten Wechsel im Kabinett innerhalb weniger Tage folgten an diesem Mittwoch chaotische Abstimmungen im Unterhaus und Berichte über weitere angebliche Rücktritte. So sehr Liz Truss auch kämpft – ihre Regierung zeigt immer mehr Zerfallserscheinungen.

Erst Anfang September hat Liz Truss die Nachfolge von Boris Johnson angetreten. In der kurzen Zeit sorgte die 47-Jährige für noch mehr Wirbel als ihr umstrittener Vorgänger. Nach einigen Tagen politischer Schonzeit – das Land war in Trauer um die Queen – machte sie sich an die Aufgabe, die konservative Partei zu einen. Und sie versprach den Britinnen und Briten, die Wirtschaft anzukurbeln.

Liz Truss, britische Premierministerin:

»Ich habe drei Schwerpunkte für unsere Wirtschaft: Wachstum, Wachstum und Wachstum.«

Die Idee von Truss und ihrem Finanzminister Kwasi Kwarteng: radikale Steuererleichterungen sollten direkt zu Wirtschaftswachstum führen. Wie die Regierung gedachte, die dafür nötigen 45 Milliarden britischen Pfund aufzubringen, ohne massive Schulden zu machen, ließ sie offen.

Das Vorhaben erwies sich als Luftschloss und scheiterte krachend: Das Pfund rauschte in den Keller – auf den niedrigsten Stand seit 37 Jahren. Truss musste reagieren. Sie feuerte – trotz langer gegenteiliger Beteuerungen - schließlich doch ihren engen Verbündeten Kwasi Kwarteng und ernannte den früheren Außenminister Jeremy Hunt zu dessen Nachfolger. Drei Tage später, am vergangenen Montag, ging Hunt am frühen Morgen in aller Ruhe eine Runde joggen, um im Anschluss die umstrittenen Steuerpläne der Premierministerin vollständig einzukassieren.

Jeremy Hunt, britischer Schatzkanzler:

»Keine Regierung kann die Märkte kontrollieren, aber jede Regierung kann Klarheit über die Stabilität der öffentlichen Finanzen schaffen, und das ist einer der vielen Faktoren, die beeinflussen, wie sich die Märkte verhalten.«

Wieder blieb Liz Truss keine Wahl: Sie musste sich öffentlich entschuldigen.

Liz Truss, britische Premierministerin:

»Ich gebe zu, dass wir Fehler gemacht haben, und das tut mir leid. Aber ich habe die Fehler behoben, ich habe einen neuen Finanzminister ernannt, wir haben die wirtschaftliche Stabilität und die Haushaltsdisziplin wiederhergestellt. Und jetzt möchte ich weitermachen und etwas für die Bevölkerung erreichen.«

Liz Truss klammert sich weiter an ihr Amt. Doch nur die Wenigsten in Großbritannien trauen ihr noch zu, das Land zu regieren.

O-Töne:

»Ich denke, sie zögert das Unvermeidliche nur hinaus. Ich denke, sie wird zurücktreten müssen.«

»Sie hat sich in ihrem Job nie wirklich zu Hause gefühlt. Und ich denke, sie weiß möglicherweise, dass man genau das erreichen wollte.«

»Ich denke, je länger sie im Amt ist, desto größer wird der Vorsprung der Labour Party. Im Moment liegt die 36 Punkte vorne. Wenn also nächste Woche Wahlen wären, gäbe es wahrscheinlich nicht mehr sehr viele Konservative im Parlament. Aber ich habe sowieso immer Labour gewählt, das ist also schon in Ordnung.«

Sogar US-Präsident Joe Biden hat aus der Ferne erkannt, dass die wirtschaftspolitischen Entscheidungen von Liz Truss kontraproduktiv sein könnten.

Joe Biden, US-Präsident:

»Die Idee, die Steuern für die Superreichen zu senken, in einer Zeit, ... Wie auch immer. Ich stimme dieser Politik nicht zu, aber das muss Großbritannien beurteilen, nicht ich.«

180-Grad-Wenden, wie die von Liz Truss im Falle der Steuersenkungen, kommen nie gut an. Parteikollegen fordern seit Wochen öffentlich ihren Rücktritt, die Diskussion über mögliche Nachfolger oder Neuwahlen hat an Fahrt aufgenommen. Großbritannien fragt sich: Wie lange hält sich die Premierministerin noch im Amt?