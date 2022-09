Die Neue in Downing Street beginnt mit einer drastischen Maßnahme zur Eindämmung der steigenden Energiekosten. Diese sollen in Großbritannien für Privathaushalte für zwei Jahre eingefroren werden, gab die neue Premierministerin Liz Truss am Donnerstag im Londoner Unterhaus bekannt. Die Heiz- und Stromkosten sollen demnach auf 2500 Pfund pro Jahr (umgerechnet 2800 Euro) für einen Durchschnittshaushalt festgeschrieben werden.