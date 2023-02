Wirtschaftsminister Shapps widerspricht Truss

Ihr parteiinterner Rivale Grant Shapps, den Truss in Hoffnung auf ihren Machterhalt im Herbst als Innenminister engagiert hatte, sagte der BBC am Sonntag in Reaktion auf den Gastbeitrag, jeder wolle niedrigere Steuern. Die aktuelle Regierung – in der Shapps Wirtschaftsminister ist – müsse sich aber zuerst darauf konzentrieren, Schulden abzubauen, die Inflation zu senken und das Wachstum anzukurbeln.

Truss schrieb in dem Beitrag auch, dass die Erfahrungen im vergangenen Herbst für sie persönlich »schmerzhaft« gewesen seien. Truss war so kurz im Amt wie keine andere britische Premierministerin und kein anderer britischer Premierminister. Aktuell ist Truss weiter Abgeordnete im britischen Unterhaus für den Wahlkreis South West Norfolk.