Unterbrochen wurde Truss in ihrer von einer Protestaktion. Mindestens zwei Personen hielten ein Greenpeace-Plakat mit der Aufschrift »Wer hat das hier gewählt?« in die Luft. Truss ließ die Protestierenden aus dem Saal entfernen. Sie werde später in ihrer Rede noch zu den Gegnern der Wachstumspolitik kommen, scherzte sie mit Blick auf die Protestaktion. »Sieht so aus, als wären sie etwas zu früh gewesen.« Im Publikum gab es dafür Gelächter.

Auch auf den Krieg in der Ukraine ging Truss ein und sprach von Versäumnissen des Westens. Man habe zu spät reagiert, zu wenig für Verteidigung ausgegeben und sich zu lange von Autokraten abhängig gemacht im Tausch gegen billige Rohstoffe. »Der Westen hat sich nicht früh genug gegen Russland gewehrt. Das wird nicht wieder vorkommen.« Truss bekundete die britische Solidarität mit der Ukraine.