Sunak inszeniert sich in diesen Tagen als jemand, der die Partei einen kann. Die Abgeordneten der zerstrittenen Tory-Partei schwörte er am Montag hinter verschlossenen Türen darauf ein, dass sie nur noch eine letzte Chance hätten, sich an der Macht zu halten.

In einer ersten, etwas hölzern wirkenden Ansprache sagte Sunak anschließend, er beabsichtige, die Briten »mit Integrität und Demut« zu führen. Allerdings muss auch er Widerspruch aus den eigenen Reihen fürchten. Schon am Montag verlangten einige Tory-Abgeordnete Neuwahlen.