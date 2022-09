Mit dem Sieg folgt Truss als Parteichefin auf den zurückgetretenen Boris Johnson und übernimmt fortan auch die Regierungsgeschäfte als neue britische Premierministerin. Nach Margaret Thatcher und Theresa May wird Truss die dritte Frau an der Spitze der britischen Regierung.

Es sei eine Ehre, neue Parteichefin zu sein, sagte Truss in einer Rede unmittelbar nach der Bekanntgabe des Ergebnisses. Sie habe nun »eines der längsten Jobinterviews in der Geschichte« bestanden. Truss bedankte sich bei Sunak und bei »meinem Freund Boris Johnson«: Dieser habe den Brexit geschafft, den früheren Labourchef Jeremy Corbyn besiegt, die Corona-Impfkampagne gemanagt und Wladimir Putin die Stirn geboten. Johnson, so Truss, werde »von Kiew bis Carlisle« bewundert.