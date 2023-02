Trotz Blockade im Parlament London verschiebt Regionalwahl in Nordirland um bis zu ein Jahr

Großbritannien will die Frist zur Bildung einer funktionierenden Regierung in Nordirland bis zum 18. Januar 2024 verlängern. »Eine Wahl in den kommenden Wochen wird weder hilfreich noch willkommen sein. Deshalb führe ich einen Gesetzentwurf ein, um den Parteien mehr Zeit für die Zusammenarbeit und die Rückkehr zur Regierung zu verschaffen«, teilte der Nordirlandminister Chris Heaton-Harris mit.