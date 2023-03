Angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine und weltweiter Krisen sollen die Verteidigungsausgaben in Großbritannien weiter steigen. Wie die Regierung am Montag bekannt gab, sollen in den kommenden beiden Jahren knapp fünf Milliarden Pfund (5,65 Mrd. Euro) zusätzlich in die Streitkräfte investiert werden. Davon sollen rund drei Milliarden Pfund in nukleare Verteidigungsvorhaben wie das Sicherheitsbündnis Aukus mit den USA und Australien fließen. Etwa 1,9 Milliarden Pfund sind für die Auffüllung der Munitionsvorräte vorgesehen. Der Bestand ist wegen der Unterstützung der Ukraine zuletzt stark gesunken.