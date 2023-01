Die konservative britische Regierung will ein schottisches Gesetz blockieren, das die Änderung des Geschlechtseintrags vereinfachen soll. Dies kündigte Schottland-Minister Alistair Jack am Montagabend der Nachrichtenagentur PA zufolge in London an. Die Regierung von Premierminister Rishi Sunak sei besorgt, dass das Vorhaben der schottischen Regionalregierung gegen britische Gleichstellungsregeln verstoße.