Der Mann sei zwischen 50 und 60 Jahren alt und befinde sich deswegen in Untersuchungshaft, teilte die Metropolitan Police mit. Der Name des Abgeordneten wurde nicht genannt.

Nächster Skandal für Johnsons Tories

Abgeordnete der Tory-Partei von Premier Boris Johnson sind in den vergangenen Monaten immer wieder wegen Fehlverhaltens in die Schlagzeilen geraten. So sorgte zunächst etwa die »Partygate«-Affäre um Exzesse in der Downing Street während des Corona-Lockdowns für Schlagzeilen.