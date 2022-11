Der frühere britische Gesundheitsminister Matt Hancock hat sich in der Sendung »I’m a Cele­brity … Get Me Out of Here!«, besser bekannt als Dschungelcamp, für Verstoße gegen Coronaregeln während einer Hochphase der Pandemie entschuldigt. Er hoffe auf Vergebung, sagte der 44-Jährige in der am späten Freitagabend ausgestrahlten Sendung.