Seit Jahresbeginn haben mehr als 9000 Menschen in kleinen Booten den Ärmelkanal von Frankreich aus in Richtung Großbritannien überquert. Das geht aus Analysen der britischen Nachrichtenagentur PA hervor, die sich dabei auf Daten der Regierung beruft.

Allein in der vergangenen Woche zählten die Behörden 685 Ankommende in fünf Tagen. Die Zahlen liegen in diesem Monat bereits deutlich über dem Niveau von Mai 2021, nämlich mehr als dreimal so hoch.

Die Überfahrt scheint kurz, ist aber lebensgefährlich

Mit ihrer rigiden Asylpolitik will die konservative britische Regierung möglichst viele Menschen abschrecken, überhaupt ins Land zu kommen. So soll vielen illegal eingereisten Migranten kein Recht auf Asyl mehr gewährt werden. Sie sollen stattdessen nach Ruanda geschickt werden und dort einen Antrag auf Asyl stellen können. Ein entsprechendes Abkommen mit dem ostafrikanischen Land sieht vor, dass Großbritannien dem Land im Austausch entsprechende finanzielle Mittel zukommen lässt.