Truss und Sunak versuchen in ihrem Wahlkampf, möglichst viele der etwa 160.000 Parteigänger in Konferenzzentren oder Theatersälen persönlich von ihren Qualitäten zu überzeugen. Anschließend werden die Tory-Mitglieder per Briefwahl ihre neue Parteichefin oder ihren neuen Parteichef bestimmen, die oder der damit automatisch an die Spitze der Regierung treten wird. Am 5. September soll feststehen, wer das sein wird.