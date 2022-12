Mary Obomese ist auf dem Weg zur Bücherei, wie an jedem Vormittag, an dem sie frei hat und nicht zur Arbeit geht.

Sie will dort keine Bücher leihen, sondern sich dort vor allem - warmhalten. Die Woolwich Centre Library im Südosten Londons funktioniert nun auch als Wärmestube. Hier können sich Menschen aufhalten, wenn sie, wie Obomese, ihre Heizkosten nicht mehr zahlen können.

Mary Obomese, NHS-Angestellte

»Tatsächlich habe ich diese Woche damit angefangen in die Bücherei zu gehen, weil es zu Hause sehr kalt ist und wir unsere Heizung meistens nicht lange anlassen.«

Mary Obomese und ihre Familie mussten die Zahlungen für den vergangenen Monat aufschieben. Sie befürchtet, dass sie dies auch in diesem Monat wieder tun muss.

Mary Obomese, NHS-Angestellte

»Es ist wirklich schwer, wenn die Kinder fragen: Aber Mami, mir ist kalt, mir ist kalt! Also schalten wir die Heizung für 30 Minuten ein, dann schalten wir sie wieder aus, dann schalten wir sie für eine Stunde ein, und dann wieder aus. So machen wir es. Aber es ist nicht einfach - seit Anfang dieses Jahres ist es das nicht. «

Mary Obomese lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern in einer Sozialwohnung im Südosten Londons. Als Angestellte beim britischen Gesundheitssystem NHS ist sie mit einem Gehalt von umgerechnet 1700 Euro die Hauptverdienerin ihrer Familie. So wie sie, kämpfen derzeit Hunderttausende Briten damit, ihren Alltag zu bewältigen. Besonders die Geringverdienenden sind von der derzeitigen Lebenshaltungskostenkrise schwer getroffen. Mit dem Ukrainekrieg kamen steigende Energiepreise verschärfend hinzu. Mary Obomese gehört zu den 45 Prozent der Briten, die laut einer Studie angeben, Schwierigkeiten haben, ihre Strom- und Gasrechnung zu zahlen.

Die Kampagne Warm Welcome zählt derzeit mehr als 3000 Wärmestuben in Großbritannien – und die Nachfrage in der Bevölkerung steigt.

Amy Jackson, Bücherei-Leiterin

»Es ist eine Schande, dass es in der heutigen Zeit überhaupt Wärmestuben geben muss. Aber leider ist es so, und wir müssen da sein, um alle zu unterstützen, die von der Lebenshaltungskostenkrise betroffen sind.

Ich glaube, dass es vielen Menschen leider unangenehm ist und sie sich schämen, zuzugeben, dass sie Probleme haben. Wir versuchen also unsere warmen Räume als etwas anderes zu bewerben. Das macht es für die Menschen zugänglicher.«

Es ist kurz vor Weihnachten. Für Mary Obomese stellen die Feiertage momentan eher ein Problem dar als einen Grund zur Freude.

Mary Obomese, NHS-Angestellte

»Meine Tochter hat am ersten Weihnachtstag Geburtstag. Gestern fragte sie mich also: Mama, was werden wir zu Weihnachten bekommen? Werden wir Pakete oder Geschenke bekommen? Ich sagte: Wir werden sehen. Die Woche ist noch nicht zu Ende, also werden wir sehen …. (weint) Tut mir leid. Wir haben ihnen noch keine Geschenke kaufen können.«