Der Vorsitzende der oppositionellen britischen Labour-Partei, Keir Starmer, sagte, es sei klar, dass die Regierung von Premierminister Boris Johnson nun am Ende sei. »Nach all dem Schmutz, den Skandalen und dem Versagen ist es klar, dass diese Regierung jetzt zusammenbricht«, sagte Starmer in einer Erklärung. Die zurückgetretenen Kabinettsmitglieder seien »mitschuldig« gewesen. Die Minister des Tory-Kabinetts hätten die ganze Zeit gewusst, »wer dieser Premierminister ist«, so Starmer: »Sie waren seine Cheerleader während dieser traurigen Geschichte.« Nun könne nur ein Regierungswechsel Großbritannien den Neuanfang geben, den es brauche.