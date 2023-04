Vergangenes Jahr war Sunak in seiner Funktion als britischer Finanzminister in die Schlagzeilen geraten, als herauskam, dass seine Frau durch einen Sonderstatus keine Steuern auf ihre im Ausland erzielten Einkünfte an die britischen Steuerbehörden zahlen musste. Die indische Staatsbürgerin Murty, deren Vermögen als Erbin eines IT-Unternehmers auf rund 700 Millionen Dollar geschätzt wird, verzichtete daraufhin auf ihren Sonderstatus.