Angesichts von Streiks in mehreren Branchen in Großbritannien will Premierminister Rishi Sunak das Recht zu Arbeitsniederlegungen einschränken. Seitdem er Regierungschef ist, arbeite er an »neuen harten Gesetzen, um die Menschen vor diesen Störungen zu schützen«, sagte Sunak im britischen Parlament.