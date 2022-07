Am Dienstagnachmittag steht eine weitere Abstimmung in der konservativen Fraktion an, deren Ergebnis um 17 Uhr (MESZ) verkündet werden soll. Am Mittwochabend sollen zwei Anwärter übrig bleiben, über die dann die Parteibasis entscheidet.

Neben dem Favoriten Rishi Sunak sind noch Außenministerin Liz Truss, Handels-Staatssekretärin Penny Mordaunt und die Abgeordnete Kemi Badenoch im Rennen. Wer Johnson auf dem Parteivorsitz und als Regierungschef nachfolgt, soll am 5. September feststehen.