Laut einem Bericht von CNN soll die Südküste am stärksten betroffen sein. »Brighton und Hove scheinen immer wieder überschwemmt zu sein«, so Hugo Tagholm, Vorsitzender der Wohltätigkeitsorganisation Surfers Against Sewage (Surfer gegen Abwasser) zu CNN. Bisher habe Surfers Against Sewage in dieser Badesaison 654 Fälle von Abwasserüberschreitungen von 171 Standorten protokolliert.

Opposition zeigte sich entsetzt

Allein in England gibt es 15.000 Stellen, an denen Überlauf ausfließen kann. Dies sei ein Erbe der viktorianischen Abwasserinfrastruktur, sagte Eustice dem Sender BBC Radio 4. Seit Jahrzehnten hätten konservative wie Labour-Regierungen eine Reform versäumt, um die Nebenkosten für die Haushalte nicht zu erhöhen. Nun koste es eine moderate Summe, das Problem in den kommenden Jahren zu beheben. Die Opposition zeigte sich entsetzt. Die Verbraucher müssten die Rechnung zahlen für den »Dreck, den die Unternehmen angerichtet haben«, sagte Tim Farron von den Liberaldemokraten. »Während sie Geld scheffeln, schwimmen wir in Abwasser«, sagte Farron.