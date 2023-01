Die damalige Innenministerin Priti Patel hatte das Gesetzesvorhaben verteidigt. »Wir haben in den vergangenen Jahren erhebliche Veränderungen in Protesttaktiken gesehen, wobei Demonstranten Schlupflöcher im Gesetz ausgenutzt haben, die zu einem unverhältnismäßigen Maß an Behinderungen geführt haben«, so die konservative Politikerin. Sie bezog sich damit unter anderem auf Proteste von Extinction Rebellion.