Die britische Regierung will härter gegen Vandalismus, Graffiti und kleinere Delikte durchgreifen – und dabei auf neue Methoden der Abschreckung setzen. Der konservative Premierminister Rishi Sunak kündigte am Sonntag an, dass die Verantwortlichen den angerichteten Schaden künftig binnen 48 Stunden nach einer entsprechenden Anordnung bereinigen sollen. Dabei sollen sie grelle Warnschutzjacken tragen und beaufsichtigt werden.