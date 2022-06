Trotz eines vorläufigen Stopps durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hält Großbritannien an den geplanten Abschiebeflügen nach Ruanda fest. Die britische Regierung werde mit Sicherheit gegen das Urteil der Richter vorgehen, sagte Arbeitsministerin Therese Coffey am Mittwoch zu Sky News. »Das Wichtigste ist, dass wir die Sache sofort angehen.« Großbritannien bereite bereits einen neuen Anlauf für einen Flug vor. Am Dienstagabend war der erste geplante Abschiebeflug in das ostafrikanische Land im letzten Moment abgesagt worden. Das europäische Gericht hatte erklärt, für einen der Asylbewerber müsse zunächst eine dreiwöchige Frist nach Abschluss des Rechtsweges verstreichen.