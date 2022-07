Auch eine weitere, weniger prominente Tory-Abgeordnete will künftig nicht mehr unter Johnson dienen. »Vertrauen in der Politik ist – und muss es immer sein – von äußerster Wichtigkeit, aber traurigerweise ist es in den vergangenen Monaten verloren gegangen«, schrieb die Parlamentarische Privatsekretärin im Transportministerium, Laura Trott, auf Facebook und gab ebenfalls ihren Rücktritt bekannt.

Interne Parteirevolte offenbar in vollem Gange

Mehrere Abgeordnete seiner Konservativen Partei sowie konservative Medien wie die Zeitung »Times« fordern den Regierungschef inzwischen auf, sein Amt aufzugeben. Es gilt laut der Nachrichtenagentur dpa als wahrscheinlich, dass Johnsons parteiinterne Kritiker ansonsten die Parteiregeln ändern werden, um den Premier mit einem weiteren Misstrauensvotum abzuwählen.