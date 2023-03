Das bevölkerungsreichste Land der Welt stelle eine epochale Herausforderung dar, die sich auf Regierungspolitik und britische Bevölkerung auswirke, heißt es in der am Montag veröffentlichten Neufassung außenpolitischer Grundsätze des Vereinigen Königreichs. China rüste mit riesigen Investitionen auf, habe Stützpunkte auf Inseln im südchinesischen Meer errichtet und weigere sich, auf die Anwendung von Gewalt gegen Taiwan zu verzichten. Bislang galt China in den Grundsätzen nur als »systemischer Wettbewerber«.