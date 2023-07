Erst ab dem Jahr 2000 durften Homosexuelle in Großbritannien offiziell in der Armee dienen. Sie hätten dem Land aber auch zuvor schon »tapfer« gedient, sagte Sunak im Parlament. Er hoffe, dass sich die Betroffenen »als stolzer Teil der Veteranen-Gemeinschaft fühlen, die so viel für unser Land getan hat«, sagte der Regierungschef weiter. Das bis 2000 geltende Dienstverbot für Homosexuelle in der Armee sei ein »entsetzliches Versagen« des Staats gewesen.