2. Sunak könnte schneller als seine eigenen Pläne sein

Sunaks Weg führte nach Oxford, wo er Philosophie, Politik und Wirtschaft studierte. Kommilitonen erinnern sich, dass Sunak damals in Anlehnung an die Tory-Eminenz Michael Heseltine feste Pläne geschmiedet haben soll: Er wolle in seinen 20ern Millionär sein, in den 30ern Abgeordneter, in den 40ern Minister und in den 50ern Regierungschef. Sunak ist heute übrigens 42 Jahre alt.