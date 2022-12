Sunak telefonierte nach Regierungsangaben mit Diplomaten in Somalia, Pakisten und in der Ukraine sowie mit dem Chef einer staatlich geförderten Wohltätigkeitsorganisation in London. Außerdem rief er die Besatzung des Eisbrechers »HMS Protector« an, die derzeit rund um die Südlichen Sandwichinseln nahe der Antarktis im Einsatz ist und dort unter anderem Wissenschaftler mit Nachschub versorgt.